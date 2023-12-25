Собянин: Скульптурные композиции «Времена года» вернули на главные ворота усадьбы «Нескучное»
Отреставрированные скульптурные композиции «Времена года» вернули на главные ворота усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своем канале в Telegram.
«Скульптурные композиции «Времена года» вернулись на главные ворота усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте. Въездная группа, созданная по проекту архитектора Евграфа Тюрина в начале XIX века, – объект культурного наследия федерального значения», – написал мэр. Он подчеркнул, что композиции стали дилеммой для реставраторов: о первоначальном виде скульптуры можно было только догадываться по рисунку 1830 года. После этого фигуры не раз меняли облик. «Специалисты провели анализ всех изображений и решили восстановить общую композицию въездных ворот со скульптурами в том виде, который сложился в конце XIX – начале XX века. Сохранившуюся подлинную левую скульптурную группу из шпиатра музеефицировали в помещениях Российской академии наук», – добавил Собянин.