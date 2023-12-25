Продажи недвижимости в новостройках Москвы в ипотеку в ноябре снизились

Число новых договоров долевого участия (ДДУ) на недвижимость в новостройках столицы с привлечением ипотеки по итогам ноября 2023 года снизилось на 8,6% по сравнению с октябрем. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Москве.

"В ноябре 2023 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 9 675 договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств, что на 905 сделок меньше (-8,6%) результата в октябре (10 580 ДДУ). По отношению к результату ноября 2022 года (5 088 ДДУ) показатель увеличился на 90,2%", - говорится в сообщении.

ЦБ РФ во второй половине 2023 года неоднократно высказывался о "перегреве" ипотечного рынка в РФ, констатируя значительный рост выдачи кредитов год к году. Власти приняли несколько мер: ключевая ставка была повышена до 15%, первоначальный взнос по программам с господдержкой повышен до 20%. После чего по итогам октября столичный Росреестр впервые в 2023 году зафиксировал охлаждение ипотечного рынка новостроек.

Всего за 11 месяцев 2023 года в Москве было заключено 85,8 тыс. сделок по ДДУ с ипотекой, что на 47,2% выше января - ноября 2022 года.