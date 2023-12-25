В Головинском районе Москвы построят два жилых корпуса

В Головинском районе столицы столицы возведут два жилых корпуса, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Объекты площадью появятся на месте бывшей тонкосуконной фабрики им. Петра, они войдут в состав ЖК «Михалковский». Девелопером проекта выступает компания «РГ-Девелопмент».