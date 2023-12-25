Бочкарев: Два дома построят на месте бывшей фабрики на севере Москвы

Два жилых дома построят на территории бывшей тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева в Головинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, два здания общей площадью около 35 тысяч квадратных метров появятся на Михалковской улице. На первом этаже каждого из корпусов будут расположены коммерческие помещения для малого и среднего бизнеса.

— Кроме того, в рамках строительства предусмотрено благоустройство — планируется оборудовать детские игровые площадки, зоны для спорта и отдыха, а также провести озеленение, — добавил заммэра.

Оба здания войдут в состав жилого комплекса «Михалковский», где в целом планируется строительство восьми жилых домов. Здесь инвестор восстановит несколько исторических зданий, приспособив их к современному использованию. Например, в одном из корпусов бывшей фабрики обустроят детский сад, рассчитанный на 171 место. Также обновят внешний облик водонапорной башни, организуют несколько коммерческих помещений.