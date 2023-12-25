Зеленоградские учреждения подготовили к Новому году более 70 различных мероприятий

Маленьких и взрослых жителей Зеленограда приглашают на новогодние мероприятия в культурных центрах, библиотеках и районных центрах досуга и спорта. До 10 января в округе пройдет более 70 новогодних программ, представлений и спортивных турниров, в которых примет участие более пяти тысяч человек.

В подразделениях ГБУ «Талисман» организованы театральные представления, развлекательные программы и новогодние елки для воспитанников, а 29 декабря жители смогут увидеть шествие Деда Мороза. Увлекательная программа ждет посетителей площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» в 16-м микрорайоне. Здесь ежедневно проводятся творческие и кулинарные мастер-классы, а по выходным – уличная анимация и выступления творческих коллективов.