В Куркине пункты приема утилизации елок будут открыты по трем адресам

27.12.2023. В районе Куркино состоится экологическая акция «Елочный круговорот», в которой жители вновь смогут принять участие, сдав праздничную хвою для правильной утилизации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. — Все собранные деревья перерабатываются в щепу, которая в дальнейшем используется для благоустройства в Москве, подсыпки в вольерных комплексах, обустройстве экологических троп, — уточнили в пресс-службе. В рамках акции в пунктах будут принимать елки, сосны, пихты. Но обязательным условием для сдачи хвои является отсутствие мишуры и украшений. В районе Куркино пункты сдачи праздничной хвои будут расположены по следующим адресам: Новокуркинское шоссе, дом 51; ул. Соловьиная Роща, вл.7; ул. Юровская, вл.120.