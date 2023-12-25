Сергунина: Москва организовала для предпринимателей первую бизнес-миссию в Малайзию

Москва впервые организовала для предпринимателей бизнес-миссию в Малайзию. Ее участниками стали разработчики продуктов в сфере информационных технологий и производители оборудования. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Малайзия – одно из актуальных направлений для развития международного партнерства. За первые восемь месяцев 2023 года доля Москвы в совокупном экспорте России в эту страну составила больше 54%. В рамках деловой поездки свою продукцию в Куала-Лумпуре представили 10 столичных компаний», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Отмечается, что переговоры уже принесли первые результаты. Разработчик платформы для проведения видеоинтервью при приеме на работу подписал соглашение с местным технологичным предприятием.

«Новых партнеров нашла и московская компания, занимающаяся созданием навигации в сложных локациях. Маршрут прокладывается на экране устройства пользователя, в том числе на смартфоне, планшете или AR-очках. В ближайшее время технологическое решение планируется внедрить в аэропорту Куала-Лумпура, инновационной долине в городе Сайберджая, торговых центрах и на прочих площадках», – говорится в сообщении.