К вечеру в Москве и Подмосковье ожидается небольшой снегопад

Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать теплый атмосферный фронт, приближающийся с запада. Он принесет облачность и ближе к вечеру в Москве и Подмосковье пройдет небольшой снег. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Погода в столице будет формироваться под влиянием приближающегося с запада теплого атмосферного фронта. В такой ситуации в регионе облаков, преимущественно в вечерние часы пройдет небольшой снег. На дорогах и тротуарах гололедица», - отмечает Леус.

По данным синоптика, в Москве ожидается от 0 до -2 градусов, в Подмосковье - до -5 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 725 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы. На дорогах ожидается гололедица, а завтра станет чуть теплее, а также пройдет мокрый снег.