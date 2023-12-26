В Москве ожидаются снег, гололедица и до минус 1 градуса

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Облачно, мокрый снег, гололедица и до одного градуса мороза ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается от минус одного до плюс одного градуса. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов, ожидаются небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус трех до плюс двух градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до семи градусов мороза.

Ветер западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба.