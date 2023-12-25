Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории
Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории.
«В прошлом году мы завершили капитальный ремонт городской ветеринарной лаборатории – ведущего столичного центра в области лабораторных исследований широкого спектра, который более 60 лет стоит на страже здоровья и безопасности животных и человека. После ремонта и дооснащения новейшим оборудованием мощность лаборатории увеличилась почти в два раза – до 120 тыс. исследований в год», – написал Собянин.
Он уточнил, что одно из главных направлений работы лаборатории – проверка безопасности пищевых продуктов.
«В распоряжении специалистов имеется 218 различных методик, что позволяет исследовать все виды пищевых продуктов от мяса и рыбы до орехов, грибов и сухофруктов», – отметил мэр.