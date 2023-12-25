Собянин рассказал о работе городской ветеринарной лаборатории

«В прошлом году мы завершили капитальный ремонт городской ветеринарной лаборатории – ведущего столичного центра в области лабораторных исследований широкого спектра, который более 60 лет стоит на страже здоровья и безопасности животных и человека. После ремонта и дооснащения новейшим оборудованием мощность лаборатории увеличилась почти в два раза – до 120 тыс. исследований в год», – написал Собянин.