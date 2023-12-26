В Курской области 27 декабря ожидаются дождь и мокрый снег

Синоптики Курского Гидрометцентра предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях на ближайшие сутки. Погода будет облачной, в ночь на 27 декабря пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем ожидается снег. Ночью местами гололедица. Ветер западной четверти 8-13, днем порывы усилятся до 18 метров в секунду. Температура будет колебаться от ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем потеплеет до 5 градусов выше нуля.