Вильфанд: в Москве в предновогоднюю неделю ожидаются снег и от минус 3 до 0 градусов днем

В Москве в рабочие дни последней недели 2023 года периодически будет идти снег, а слякоти станет меньше, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Всю рабочую неделю нас ожидает мягкая зима с примерно одинаковым температурным фоном», — сказал он. Синоптик уточнил, что ночью температура прогнозируется в пределах минус 2-7 градусов и от 0 до минус 3 градусов днем. «Будут часто наблюдаться осадки в виде снега и мокрого снега, но самое главное — не будет дождя», — добавил научный руководитель Гидрометцентра.

По словам Вильфанда, на дорогах станет меньше луж и слякоти, а снежный покров будет подрастать.