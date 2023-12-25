Ветхий недострой демонтировали на востоке Москвы

Объект незавершенного строительства был обнаружен на территории Восточного административного округа Москвы. Об этом сообщил начальник ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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По его словам, объект площадью 3,7 тысячи квадратных метров располагался на 1-й Владимирской улице. Он включал каркас, несущие стены и кровлю здания. Также здесь частично были проложены инженерные коммуникации.

— Строение представляло потенциальную угрозу жизни и здоровью горожан: выбитые окна и двери допускали несанкционированный доступ в здание, внутри были очаги захламления, вокруг — строительный мусор, — рассказал глава ведомства.

По итогам экспертного заключения были выявлены нарушения градостроительных и строительных норм и правил, которые были допущены при возведении объекта. Его состояние оценивалось как ветхое, включить его в хозяйственный оборот оказалось невозможно. Сейчас недострой демонтирован по решению городских властей.