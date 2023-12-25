Музей Победы снизил стоимость билетов в преддверии Нового года

В преддверии Нового года Музей Победы снизил цену в два раза на входной билет в главное здание на Поклонной горе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

«В преддверии Нового года Музея Победы снизил стоимость входного билета в главное здание на Поклонной горе. До 7 января билет в главное здание музея будет стоить в два раза дешевле – приобрести его можно будет за 150 руб., льготный – 120 руб., а для детей до 14 лет – вход бесплатный. Кроме того, вход в Музей Победы 31 декабря будет бесплатным для школьников, студентов и многодетных семей. Подробнее с графиком работы музея можно ознакомиться на сайте культурной площадки», – сказали в пресс-службе.

Уточняется, что в главном здании музея посетители смогут увидеть новогоднюю выставку, на которой представлены елочные украшения, поздравительные открытки и сладкие подарочные наборы 1940–1950-х годов.

«Гостей также приглашают познакомиться с экспозицией Зала исторической правды, с мультимедийным залом «Лица Победы», посмотреть уникальную коллекцию портретов героев-разведчиков, светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале славы, а также выставки «Zаветам Vерны», «Преемники. По стопам отцов», «Вечерняя Москва. Сто лет на передовой», «Война: день за днем» и другие», – отметил собеседник агентства.