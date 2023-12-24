Небольшие снегопады прогнозируют в Центральной России в конце года

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России в последнюю неделю 2023 года ожидаются небольшие снегопады. Об этом собщает РИА Новости. "Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день", - рассказал он. По словам синоптика, ночью будет небольшой минус, при этом днем будут наблюдаться температуры около 0 градусов. Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве будет "очень мягкая зима". Он также отметил, что выпадение снега очень важно, потому что если бы его не было, была бы сильная гололедица. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что последняя неделя 2023 года будет в столице морозной и снежной.