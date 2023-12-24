Авиакомпания «Россия» возобновила полетную программу из Москвы в Гавану, приостановленную во время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

«Гавана – новая точка полетов «России». Первый рейс авиакомпании вылетел в кубинскую столицу 24 декабря. Авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») приступила к выполнению полетной программы из Москвы (Шереметьево) в Гавану. Первый рейс состоялся 24 декабря. Благодаря открытию воздушной линии возобновлено прямое авиасообщение группы «Аэрофлот» между столицами Российской Федерации и Республики Куба, приостановленное во время пандемии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «Россия» уделяет особое внимание комфорту пассажиров, предлагая на длительных рейсах дополнительные условия. На воздушной линии Москва – Гавана также, как и на рейсах в Варадеро, доступна услуга Sleep+. Для приятного сна на борту – блок из трех или четырех кресел, дорожный набор, плед, подушка и матрас.