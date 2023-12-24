Собянин: Проекту «Искренний сервис» центров госуслуг исполнилось шесть лет

«Проекту «Искренний сервис» центров госуслуг уже шесть лет. Создали его, чтобы москвичи вместе с качественной работой «Моих документов» получали внимательное, душевное отношение. По этому стандарту обслуживания сотрудники центров госуслуг теперь работают и за пределами офисов. С 2020 года администраторы в городских поликлиниках помогают горожанам записаться на прием, получить доступ к своей электронной медкарте, сопровождают маломобильных пациентов. С 2023 года во флагманских центрах больниц – имени Вересаева, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, №15 имени Филатова и имени Боткина – регистрируют пациентов. Направляют их в соответствующую зону, консультируют сопровождающих по немедицинским вопросам и многое другое», – написал мэр. Он добавил, что летом 2023 года сотрудники центров госуслуг начали организовывать и проводить экскурсии. Первые 550 маршрутов были по площадкам Московского урбанистического форума в Гостином дворе. «Также специалисты «Моих документов» вместе с врачами проводят экскурсии в самых современных медучреждениях столицы перед их открытием. Такие экскурсии уже прошли во флагманских центрах больниц №15 имени Филатова и имени Боткина, а также в Инфекционной клинической больнице №1», – заключил Сергей Собянин.