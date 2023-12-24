Фасады четырех городских вокзалов МЦД обновили в Москве

В Москве обновили фасады четырех городских вокзалов Московских центральных диаметров (МЦД). Работы прошли на станциях «Зеленоград – Крюково» и «Лихоборы» МЦД-3, «Аминьевская» и «Минская» МЦД-4. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На фасадах четырех московских городских вокзалов мы сделали световые вывески с их названиями. Они будут служить дополнительным ориентиром для пассажиров. Внутри светящихся букв размещены экономичные светодиоды. Ранее мы установили такую вывеску на станции «Кунцевская» БКЛ метро, это понравилось пассажирам. Мы продолжаем делать поездки в городском транспорте комфортнее по задаче, поставленной Сергеем Собяниным», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Отмечается, что московские городские вокзалы – это современные транспортные узлы, где пассажиры могут сделать комфортную пересадку с электрички на метро, автобус или пригородный поезд другого направления. При этом у них нет необходимости выходить на улицу. На первых двух диаметрах расположены 22 московских городских вокзала, на МЦД-3 и МЦД-4 их 26. В будущем количество вокзалов увеличится.