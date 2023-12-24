Крупнейший в России крытый аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс появятся в ТиНАО

В поселении Сосенское в ТиНАО инвестор построит аквакурорт и термально-оздоровительный комплекс. Их концепция и архитектурно-градостроительное решение уже утверждены. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Аквакурорт площадью 125,5 тыс. кв. м станет самым большим крытым объектом развлечений на воде в России. Здесь разместят несколько крытых бассейнов и один круглогодичный открытый с аттракционами. Кроме того, планируется обустроить искусственную гору высотой 2,5 м с маршрутами движения против течения воды для каньонинга», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

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По его словам, здесь также появится четырехзвездочная гостиница на 250 номеров.

Отмечается, что территорию вокруг аквакурорта превратят в большой парк, через который можно будет пройти от станции метро. Здесь появится променад, а также пешеходные и велосипедные дорожки. Этот комплекс войдет в состав событийно-развлекательного кластера, который формируется около станции метро «Прокшино». Спортивный кластер займет участок площадью 122,5 га. Здесь появится 13 объектов спортивного, развлекательного, культурного и образовательного назначения. Их общая площадь – более 500 тыс. кв. м.

Как указано в материале, термально-оздоровительный комплекс построят в составе жилого комплекса. Возле входа появится уличная терраса-кафе с навесом – перголой, огибающей весь первый этаж здания. Во всю высоту сделают панорамное остекление, фасады выполнят в цветовой гамме, имитирующей дерево.

«В основе его архитектурного образа лежат водные мотивы. Они проявляются и в изогнутой форме самого здания, и в оформлении входной группы, которая будет напоминать набегающую волну. В двухэтажном строении общей площадью около 4 тыс. кв. м планируется разместить флоатинг-бассейн площадью 180 кв. м», – отметил Андрей Бочкарев.