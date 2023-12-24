В Москве утвердили проекты планировки в районах Черемушки и Останкинский

Проекты планировки территорий столичных районов Черемушки и Останкинский утвердили в Москве, в рамках программы реновации на площадках возведут жилые дома, а также построят объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Утверждена планировка двух территорий в районах Черемушки и Останкинский. По программе реновации построим там жилые дома", - написал он в своем Telegram-канале .

В пресс-службе мэра и правительства Москвы пояснили, что в целях реализации программы реновации столичное правительство утвердило проекты планировки двух территорий общей площадью 14,35 га, реализуемые в рамках программы комплексного развития территорий. В квартале 25А района Черемушки возведут жилые дома площадью 135 тыс. кв. м, а также здание образовательной организации на 475 мест и наземный паркинг. В Останкинском районе в реорганизуемой производственной зоне №14 "Калибр" запланировано строительство многоквартирных домов площадью более 88 тыс. кв. м, а также детского сада на 225 детей. Помимо этого, здесь появятся объекты спортивного и общественно-делового назначения.