Акция по сбору хвойных деревьев для животных пройдет в Московском зоопарке с 28 декабря по 10 января

В Московском зоопарке начинается традиционная акция по сбору елей, сосен и пихт. Хвойные деревья будут принимать с 28 декабря по 10 января. Они украсят вольеры животных, послужат им в качестве игрушек и лакомства. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

«Как и всегда, передать елку, пихту или сосну в дар могут только компании. От частных лиц деревья не принимаются. Елки, которые вы украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных», – приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что играть с пушистыми деревьями любят практически все обитатели зоопарка: панды, крупные кошки и маленькие обитатели фауны России. Полакомиться еловыми ветками не против винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, альпаки и другие. Для них елки становятся пищевым обогащением среды обитания.

«Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами. Поэтому ели и сосны становятся полезным «десертом» для многих животных – как в природе, так и в зоопарках. Некоторые жители зоопарка любят использовать стволы деревьев как когтеточки. Скребут ароматную кору восточноевропейские рыси, пума, тигр, дальневосточный леопард и более мелкие кошки – камышовый кот, степной кот и дальневосточная лесная кошка», – говорится в сообщении.