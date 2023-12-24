Москвичей предупредили о скором возвращении снега и холода

Начиная с воскресенья температура воздуха начнет понижаться, также прогнозируется небольшой снег, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что преобладавший в столичном регионе южный ветер сменится на следующей неделе на северный, северо-западный, который принесет холодный воздух с Арктики.

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В ночные часы столбики термометров опустятся от 2 до 7 градусов. Дневная температура в понедельник, 25 декабря, также составит 3–7 градусов мороза, во вторник, 26 декабря, будет на пару градусов теплее. Предварительно прогнозируется от 0 до 5 градусов, — сказала синоптик.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков заявил, что в большинстве регионов России с 25 по 31 декабря ожидается аномалия: температурный фон будет выше климатической нормы. По его словам, в Сибири столбики термометров на следующей неделе будут показывать значения на восемь градусов выше многолетних значений, а на Урале и в Поволжье — на четыре.