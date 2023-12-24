Новые почтовые ящики установили миллиону москвичей за пять лет

Специалисты установили более чем миллиону жителей Москвы почтовые ящики в домах с 2019 года по программе капитального ремонта жилого фонда. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

© фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

"Почтовые ящики отличаются компактностью, легко устанавливаются и аккуратно смотрятся на любой стене подъезда. Их изготавливают по современным стандартам, для этого используют листовую сталь толщиной от 0,7 до 0,9 миллиметра, которую сложно погнуть или сломать", – говорится в сообщении.

В комплексе городского хозяйства добавили, что поверх металла наносят красочный слой, который защищает от коррозии и вандализма. Кроме того, такой материал легко мыть. Жители могут отдать предпочтение двум вариантам расцветки – темно- и светло-серой. Такие цвета подходят к любому интерьеру.

Внутри почтовых ящиков устанавливается ключевой тип запирающего устройства, ключи и замки которого имеют около 500 комбинаций.