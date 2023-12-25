В последнюю неделю года Свердловскую область бросит из аномального тепла в декабрьские морозы

Последняя неделя 2023 года `ачнется в Свердловской области с потепления, но в ее второй половине температура воздуха вновь приблизится к климатической норме. Днем 25 декабря термометры будут показывать от -4 до +1 градуса, 26 декабря – 1-6 градусов ниже нуля, 27 декабря – 3-8 градусов со знаком "минус", сообщает "Уралинформбюро".

В понедельник в отдельных районах региона ожидаются метели, во вторник и среду, по информации Уральского Гидрометцентра, местами пройдет сильный снег.

"Во вторник циклон, выходящий в район Зауралья, принесет сильный снег (до 11-16 миллиметров) восточным районам области. Екатеринбург при этом расположится на западной границе зоны наиболее существенных осадков. Прогностический данные по снегу в городе разнятся от 1-2 миллиметров до 8-10 миллиметров", – отметил в telegram-канале "Погода в Екатеринбурге" метеоролог Алексей Пулин.

В Екатеринбурге в первый день недели температура воздуха будет составлять от нуля до -2 градусов, во вторник и среду – 3-5 градусов ниже нуля.

По прогнозу Пулина, со среды в Свердловской области начнет холодать, и к выходным температура воздуха достигнет климатической нормы или даже опустится ниже нее.