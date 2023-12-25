Прогноз погоды. Синоптики рассказали, какие сюрпризы ждут россиян в новогоднюю ночь

2023-й год доживает свои последние дни – всего неделя и ему на смену придёт год 2024-й.

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Новый год – долгожданный, волшебный и любимый миллионами россиян праздник. Его наступления ждут как взрослые, так и дети. Ведь именно с боем курантов принято загадывать самые сокровенные желания, а делать это куда приятнее, когда за окном лёгкий морозец и тихо падает снег.

К сожалению, в последние годы в праздничную ночь погода не радует нас – зачастую столбики термометров поднимаются выше нуля градусов и идёт дождь.

По прогнозу синоптиков, не обойдётся без сюрпризов и в предстоящую новогоднюю ночь. Но на этот раз не все они будут неприятные, а некоторые и вовсе очень даже порадуют россиян.

Прогноз погоды на Новый год 2024. С боем курантов сильно подморозит. Синоптики рассказали, какие сюрпризы ждут москвичей в новогоднюю ночь

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве, Подмосковье и соседних областях в последнюю неделю 2023 года ожидаются небольшие морозы и много снега.

При этом до 27 декабря включительно на градусниках будет минус 1 – плюс 1, возможны осадки, но не только в виде снега, но и дождя.

Похолодание в регионы Центрального федерального округа придёт 28-29 декабря, когда столбики термометров опустятся днём до минус 2-4, а ночью до минус 5-7.

В ночь на 31 декабря, согласно данным метеорологов, подморозит уже до минус 11-13. Днём 31 декабря будет минус 7-8, а непосредственно в саму новогоднюю ночь будет минус 15. Также обещают сильный снег.

1 января в Москве и Московской области, а также в Твери, Калуге, Ярославле, Туле, Владимире и Смоленске ожидается минус 8-11 и почти при полном безветрии вновь пойдёт снег. Лучшей погоды для новогодний гуляний и придумать сложно.

Прогноз погоды на Новый год 2024. Оттепель под бой курантов. Синоптики рассказали о сюрпризах, которые ждут жителей Сибири и Урала в новогоднюю ночь

Значительно выше нормы в ночь с 31 декабря на 1 января, по прогнозу Гидрометцентра, будет в регионах Сибири и Урала.

При этом в предновогоднюю неделю в Кургане, Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске воздух под влиянием атлантического циклона местами будет прогреваться до плюс 1, что на 10-12 градусов выше климатической нормы.

В лучшем случае минус 1-2 обещают синоптики жителям Новосибирска, Омска и Томска. А в Барнауле, как утверждают синоптики, 28-29 декабря будет плюс 2-3.

И даже в традиционно очень холодных точках России, таких как Таймыр, Туруханский район Красноярского края, Кемерово и Абакан обещают на самом пике похолодания всего минус 10, что для этих мест невероятно тепло.

В новогоднюю ночь в регионах Сибири и Урала станет немного прохладнее, но аномальных морозов с боем курантов здесь точно не станет.

Прогноз погоды на Новый год 2024. Синоптики рассказали, какие сюрпризы ждут россиян в новогоднюю ночь

Климатические сюрпризы ждут в новогоднюю ночь также российский юг. Так, по прогнозу синоптиков, бокалы шампанского жители Кубани и Крыма поднимут под аккомпанемент дождя. При этом в ночь с 31 на 1 января в Сочи и Ялте будет плюс 9, а в республиках Северного Кавказа плюс 7-11.

Более холодная климатическая обстановка ожидается Нижней Волге. Так, в Самара, Саратове, Волгограде и Астрахани с боем курантов будет от нуля до минус 3-5.

Самое холодное место на карте России в новогоднюю ночь – это Якутия здесь праздник будут встречать при температуре минус 40-45.

На юго-востоке Дальнего Востока, в частности в Приморском крае, на Курильских островах и на Сахалине морозы прогнозируются не такие суровые. Но местами здесь столбики термометров всё-таки будут подбираться к отметкам в минус 5-15.

В регионах Северо-западного федерального округа, по прогнозу синоптиков, в новогоднюю ночь зарядит снег, который, предположительно будет идти все праздничные выходные.