Стало известно о погоде в новогоднюю ночь в Москве

В новогоднюю ночь в Москве ожидаются небольшие морозы и много снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Стало известно о погоде в новогоднюю ночь в Москве
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«Ожидается минус 2-7 градусов ночью и минус 1-4 градуса днем. Новогодняя ночь, скорее всего, не будет существенно отличаться, морозов сильных не ждем», — цитирует ТАСС синоптика.

Он уточнил, что высота снежного покрова в столице достигла 18-29 см в зависимости от района и добавил, что на следующей неделе она начнет подрастать.

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Ранее "Свободная Пресса" писала, что небывалые морозы установились на территории Приморского края. Аномальные холода пришли впервые за последние 20 лет.

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