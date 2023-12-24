Стало известно о погоде в новогоднюю ночь в Москве
В новогоднюю ночь в Москве ожидаются небольшие морозы и много снега. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Ожидается минус 2-7 градусов ночью и минус 1-4 градуса днем. Новогодняя ночь, скорее всего, не будет существенно отличаться, морозов сильных не ждем», — цитирует ТАСС синоптика.
Он уточнил, что высота снежного покрова в столице достигла 18-29 см в зависимости от района и добавил, что на следующей неделе она начнет подрастать.
Ранее "Свободная Пресса" писала, что небывалые морозы установились на территории Приморского края. Аномальные холода пришли впервые за последние 20 лет.