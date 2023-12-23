Атмосферное давление в Москве понизилось до экстремальных значений

Оно опустилось до 723 мм ртутного столба, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, пониженные показатели атмосферного давления будут держаться в течение всей предновогодней недели в столице — в среднем отклонение от нормы составит 15–20 мм ртутного столба, спрогнозировал Вильфанд.«Поэтому погода по-прежнему будет мрачноватая, тускловатая, но все-таки уже будет снежок выпадать. Сугробы начнут подрастать», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что в сейчас высота снега в разных районах Москвы составляет от 18 до 29 см.