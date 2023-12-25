Синоптик спрогнозировал «метеорологические качели» в Москве

«Сегодня к вечеру подойдет тёплый фронт и снег. Потом снег с дождем, завтра 0…+2 °С. Потом мы попадаем в тыловую часть фронта и на пару дней температура опуститься. В среду — -1…-3 °С, -3…-5 °С в четверг. На дорогах гололедица. Что касается пятницы, то там снег с дождём и до +3°С», — поделился Шувалов.