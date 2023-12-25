Синоптик спрогнозировал «метеорологические качели» в Москве

Синоптик Шувалов спрогнозировал «метеорологические качели» в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT спрогнозировал переменчивую погоду на неделе в Москве.
«Давление на этой неделе будет скакать. Сегодня пройдёт нижнюю точку 725-728 мм. Со вторника пойдёт повышение и к четвергу поднимется до 744-746 мм, чтобы в очередной раз упасть в пятницу и субботу. Метеорологические качели будут продолжаться всю неделю», — подчеркнул синоптик.
По его словам, температура тоже будет меняться.
«Сегодня к вечеру подойдет тёплый фронт и снег. Потом снег с дождем, завтра 0…+2 °С. Потом мы попадаем в тыловую часть фронта и на пару дней температура опуститься. В среду — -1…-3 °С, -3…-5 °С в четверг. На дорогах гололедица. Что касается пятницы, то там снег с дождём и до +3°С», — поделился Шувалов.
Ранее синоптики рассказали, что на предстоящей неделе погода в Москве и области будет находиться в диапазоне от +1 °С до -5 °С