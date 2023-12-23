Движение поездов на БКЛ метро осуществляется в соответствии с графиком
Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Движение на Большой кольцевой линии (11) осуществляется в соответствии с графиком», – отметили в Дептрансе.
Ранее сообщалось, что на Большой кольцевой линии метро в направлении против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.