Движение поездов на БКЛ метро осуществляется в соответствии с графиком

Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Движение на Большой кольцевой линии (11) осуществляется в соответствии с графиком», – отметили в Дептрансе.