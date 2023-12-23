В Москве на следующей неделе будет «очень мягкая зима» с температурой 0.. –3 градуса и мокрым снегом. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает Интерфакс».

Синоптик рассказал, что погода начнет меняться уже в воскресенье, 24 декабря. Температура понизится до –3…–1 градуса, а по области — до –5, хотя похолоданием это назвать нельзя. Погодный фон будет все равно выше нормы на 2–4 градуса. Предстоят осадки в виде мокрого снега, что «существенно улучшит ситуацию» с гололедом — будет не так скользко.