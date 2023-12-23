Москва возглавила рейтинг человеческого потенциала мегаполисов БРИКС+

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Москва стала лидером международного рейтинга City Human Potential Ranking, в котором анализировался человеческий потенциал 100 мегаполисов БРИКС+. В ходе оценки городов учитывались 197 показателей, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Наш город возглавил рейтинг, обогнав таких сильных игроков, как Гонконг, Пекин, Куала-Лумпур и Абу-Даби. Исследование учитывает множество параметров и охватывает больше 30 стран. Специалисты отметили лидерство Москвы по ключевым направлениям, которым мы уделяем особое внимание. Это научно-технологическая база, система образования, устойчивость рынка труда, цифровизация и поддержка инноваций на государственном уровне", - сказала Сергунина, слова которой привели ТАСС в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития города.

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Отмечается, что при составлении рейтинга использовались качественные и количественные индикаторы. За основу взяли два дополняющих друг друга подхода. Первый - "город для людей" - отражает возможности, которые создаются для жителей. Второй - "люди для города" - фокусируется на потенциале и самореализации населения.

"Ведущую позицию Москвы обеспечил целый ряд факторов. Один из главных - развитие науки и инноваций, увеличение их доли в столичной экономике и комплексные меры господдержки. Кадры для перспективных отраслей готовит мощная многоуровневая система образования (в том числе дополнительного). Ее отличает качество обучения, доступность для всех жителей и высококлассная инфраструктура, причем и цифровая", - добавили в департаменте.

Там подчеркнули, что цифровизация является отдельным значимым параметром. "Здесь важную роль играет большой выбор сервисов и постоянное внедрение новых инструментов для самых разных задач. Как следствие - цифровая грамотность и повсеместное применение технологических решений среди горожан", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, эксперты признали Москву лидером по показателям, связанным с рынком труда. Его сильными сторонами названы, в частности, стабильность и широкие возможности для трудоустройства.

О рейтинге

Авторы рейтинга проанализировали человеческий потенциал 100 мегаполисов БРИКС+. К ним эксперты относят крупнейшие города стран БРИКС и государств, которые стремятся присоединиться к организации.