Москва возглавила рейтинг человеческого потенциала мегаполисов БРИКС+

Москва стала лидером международного рейтинга City Human Potential Rankin, в котором анализировался человеческий потенциал 100 мегаполисов стран БРИКС+.

Москва обогнала Гонконг, Пекин, Куала-Лумпур и Абу-Даби, всего в рейтинге было 197 стран мира, передает ТАСС.

Москва обошла конкурентов по ключевым направлениям: научно-технологическая база, система образования, устойчивость рынка труда, цифровизация и поддержка инноваций на государственном уровне.

При составлении рейтинга использовались качественные и количественные индикаторы.