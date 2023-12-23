Москва возглавила рейтинг человеческого потенциала мегаполисов БРИКС+
Москва стала лидером международного рейтинга City Human Potential Rankin, в котором анализировался человеческий потенциал 100 мегаполисов стран БРИКС+.
Москва обогнала Гонконг, Пекин, Куала-Лумпур и Абу-Даби, всего в рейтинге было 197 стран мира, передает ТАСС.
Москва обошла конкурентов по ключевым направлениям: научно-технологическая база, система образования, устойчивость рынка труда, цифровизация и поддержка инноваций на государственном уровне.
При составлении рейтинга использовались качественные и количественные индикаторы.
Москву также признали лидером по показателям, связанным с рынком труда. В столице России есть стабильность на рынке труда и широкие возможности для трудоустройства.