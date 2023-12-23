Собянин: Роботизированные системы помогают содержать инженерные сети Москвы

«Новые технологии позволяют всем службам столицы работать максимально слаженно и выполнять сложнейшие задачи еще качественнее. Например, специалистам «Мосводоканала» роботы помогают проводить диагностику водопроводных сетей. Они оценивают техническое состояние труб, проводят плановые проверки и даже устраняют повреждения. Похожие устройства применяются для мониторинга водосточной сети, трубопроводы которой часто труднодоступны для человека. Моссвет с помощью инспекционной камеры исследует кабельную канализацию, в которую спрятаны воздушные линии передачи. Камера оценивает целостность и герметичность труб, обнаруживает скопление дождевых и грунтовых вод, намывы грязи с проезжей части», – написал Сергей Собянин. Мэр также отметил, что для диагностики тепловых сетей используется автоматизированная система, разработанная специалистами ПАО «Московская объединенная энергетическая компания». Смарт-технология обнаруживает минимальные технологические нарушения и признаки тепловых потерь на начальных стадиях, что позволяет определить потенциально аварийный участок и заранее принять необходимые меры.