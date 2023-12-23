Московская компания начала поставку RFID-продукции для чипирования собак-поводырей
Столичный производитель RFID-продукции начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Столичные промышленники активно поддерживают социальные проекты, а также сотрудничают с организациями, обеспечивающими благоприятные условия для жизни людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В частности, московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции для подкожного чипирования животных в один из ведущих центров обучения собак-поводырей, которые сопровождают слабовидящих и незрячих людей. Технология позволит быстрее находить животных в случае утери, контролировать их самочувствие, а также упростит ветеринарное обслуживание», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Отмечается, что в ходе процедуры чипирования с помощью специального шприца под кожу животного вводится маленький электронный чип с уникальным номером, который регистрируется в специальной базе. В реестр вносится порода, пол, возраст собаки, а также данные владельца, его адрес и телефон. Эту информацию можно считать с помощью электронного чип-сканера.
Первым, кто будет использовать продукцию компании, стал учебно-кинологический центр, где бесплатно тренируют собак для помощи незрячим и слабовидящим людям. Кроме того, компания планирует поставлять RFID-медальоны со специально разработанным дизайном и изделия из RFID-бумаги для информационных и инновационных проектов для слабовидящих людей.