Московская компания начала поставку RFID-продукции для чипирования собак-поводырей

Столичный производитель RFID-продукции начал поставлять свои изделия для чипирования животных в центр обучения собак-поводырей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичные промышленники активно поддерживают социальные проекты, а также сотрудничают с организациями, обеспечивающими благоприятные условия для жизни людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. В частности, московская компания ISBC начала поставку RFID-продукции для подкожного чипирования животных в один из ведущих центров обучения собак-поводырей, которые сопровождают слабовидящих и незрячих людей. Технология позволит быстрее находить животных в случае утери, контролировать их самочувствие, а также упростит ветеринарное обслуживание», – приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Отмечается, что в ходе процедуры чипирования с помощью специального шприца под кожу животного вводится маленький электронный чип с уникальным номером, который регистрируется в специальной базе. В реестр вносится порода, пол, возраст собаки, а также данные владельца, его адрес и телефон. Эту информацию можно считать с помощью электронного чип-сканера.