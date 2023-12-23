Собянин: Производство карт «Тройка» стало полностью российским

«Производство карты «Тройка» стало на 100% российским – теперь оно не зависит ни от каких внешних факторов. На заводе «Микрон секьюрити принтинг» в особой экономической зоне «Технополис «Москва» запустили первую производственную линию одного из ключевых процессов изготовления «Тройки» – корпусирование микросхем. В результате этого процесса происходит контакт чипа с антенной. Корпусирование также защищает чип от механических повреждений», – написал Сергей Собянин.

По словам мэра, впереди следующий этап: внедрение в «Тройку» полностью российского чипа нового поколения. Объем его памяти в три раза больше, что позволит расширить функционал карты. Первая тысяча «Троек» с таким чипом уже изготовлена и передана для тестирования в метро. «Выпуск карт с чипом нового поколения должен начаться в следующем году. А так как «Тройка» сегодня внедрена во многих регионах, это будет событием для всей страны», – подчеркнул Сергей Собянин.