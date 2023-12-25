Кулинарные мастер-классы пройдут на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"

Мастер-классы по приготовлению блюд в традиционных русских печах и на офирах пройдут на 23 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что повара как поделятся рецептами традиционных щей, новогоднего борща, рождественских колбасок, так и расскажут интересные факты из истории столичной кулинарии. Так, 30, 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января с 13:00 до 16:30 желающих научат азам приготовления говяжьих ребер в заправке из рождественского медового соуса с печеными овощами. Между тем 1, 3, 5, 7 января с 13:00 до 16:30 гостям предложат пожарить треску с перловой крупой и грибами и сделать на офире гороховый суп с копченостями. Присоединиться к мастер-классам можно по адресам улица Перерва, владение 52; Олимпийская Деревня, владение 4; сквер у станции метро "Некрасовка"; улица Матвеевская, владение 2; улица Грекова, владение 3ж; улица Городецкая, владение 1; сквер у Гольяновского пруда; Волгоградский проспект, владение 119. Также гостей ждут на Ореховом бульваре, владение 24; улице Хачатуряна, владение 13. Помимо этого, 30, 31 декабря и 2, 4, 6, 8 января с 13:00 до 16:30 будут проходить занятия по приготовлению рождественских колбасок с чабрецом и чесночным соусом и новогоднего борща. Также 1, 3, 5, 7 января с 13:00 до 16:30 специалисты поделятся секретами приготовления куриных крыльев с апельсинами и праздничной скоблянки из картофеля. Мероприятия будут проходить по адресам проезд Серебрякова, дом 14, строение 1; улица Авиационная, владение 24; улица Профсоюзная, владение 41; Крюково, 16-й микрорайон, бульварная зона и другим. На сайте уточнили, что традиционные печи установлены на улице Ключевой (владение 22); на улице Теплый Стан (владение 1); на улице Святоозерской (владение 1), там также пройдут мастер-классы. Здесь 30, 31 декабря, 2, 4, 6, 8 января с 13:00 до 16:30 расскажут, как готовить курник с индюшатиной и каравай с изюмом и орехами. Отмечается, что 1, 3, 5, 7 января с 13:00 до 16:30 пришедшие научатся печь пирожки с квашеной капустой и белыми грибами и векошник. Кроме того, на всех площадках фестиваля проведут кулинарную викторину. Для самых активных участников подготовили новогодние сувениры. Ранее сообщалось, что с помощью карты приложения "Московский транспорт" можно построить удобный маршрут к площадке фестиваля "Путешествие в Рождество", а также ознакомиться с афишей. Также известно, что более 1 500 новогодних мероприятий подготовили для гостей площадок фестиваля "Путешествие в Рождество". Посетителей ждут встречи с Дедом Морозом, чайные тренды, выступления хедлайнеров и театрализованные представления.