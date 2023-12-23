Два пруда обустроили в парке в поймах рек Шмелевка и Кузнецовка

В парке в поймах рек Шмелевка и Кузнецовка создали два водоема: один из них расположен рядом с пересечением ул. Ясеневая и ул. Воронежская, а другой – недалеко от тематической детской площадки «Канитель» в районе д. 54 на ул. Воронежская. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Оба пруда до начала работ представляли собой заболоченные участки. Один из них – в низине верхнего оврага, а второй – часть реки Кузнецовки. При обследовании последнего были обнаружены остатки переливной конструкции. Видимо, ранее на этом месте была деревенская запруда, так как в непосредственной близости находилась дер. Зябликово. Эти небольшие водные объекты до начала работ были в запущенном состоянии: заросли порослью, засорились и к ним невозможно было подойти», – отметили в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы.

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Специалисты откачали загрязненную воду, убрали скопившийся мусор, провели выемку иловых отложений и сформировали ложе прудов. Чтобы вода не уходила в грунт, сделали специальную мембрану. Кроме того, укрепили берега: на песок уложили несколько слоев щебня. Для пруда в низине верхнего оврага сделали подпитку, водоем поблизости от реки Кузнецовки организовали по принципу каскада, здесь два небольших пруда расположены последовательно друг за другом и объединены переливом. По нему излишки воды перетекают из верхнего в нижний, откуда текут дальше в реку.

«Вдоль береговой линии водоема, расположенного неподалеку от пересечения ул. Ясеневая и ул. Воронежская, организовали эконастил на свайном основании, который соединили с общими пешеходными маршрутами парка. Частью экотропы стали две смотровые площадки. Кроме того, на маршруте смонтированы металлические декоративные перголы, под которыми есть скамейки. Они образовывают некий коридор, через который открывается красивый вид на ландшафт. Эту точку можно использовать для фотографирования. Помимо этого, рядом с прудом организовали зону солярия, здесь установлено пять лежаков», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.