О погоде на следующей неделе в Москве рассказал синоптик

Глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд прогнозирует на следующей неделе в Москве «очень мягкую зиму» с температурой до пяти градусов ниже нуля и осадками в виде снега и мокрого снега, сообщает «Интерфакс» 23 декабря.

«С завтрашнего дня начинаются изменения погоды. Температура все равно будет выше нормы на 2-4 градуса. Это нельзя назвать похолоданием, но понижение температуры произойдет», – отметил метеоролог.

По его словам, на предстоящей неделе столицу России ожидает мрачная погода с мокрым снегом. Синоптик объясняет это понижением давления на 12-18 мм ртутного столба ниже нормы.