В Московском зоопарке в субботу, 23 декабря, поделились кадрами норовящей бросить в кого-нибудь снежком орангутана Чапы.

На видеоролике видно, как Чапа с легкостью перебрасывает снег из одной лапы в другую. Непонятно, забавляется ли орангутан веселой игрой или хитро рассчитывает предстоящий бросок.

— И есть такое ощущение, что она не любит, когда кто-то нахальный лезет на передний план, — отметила пресс-служба зоопарка в своем Telegram-канале.

Несмотря на то что орангутаны живут в жарких странах, самым большим любителем снега в Московском зоосаде оказалась именно Чапа. На видеоролике, которым поделился столичный зоосад, Чапа веселится с целым ведром снега.

Нравится снег и отцу малышки-панды. Пресс-служба Московского зоопарка опубликовала кадры с забавной прогулкой Жуи, кувыркающимся в сугробах и привлекающим своим вальяжным поведением посетителей зоосада.