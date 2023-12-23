В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера 24 декабря.

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
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Информация об этом появилась на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По данным учреждения, в Подмосковье также ожидается сильный снег.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил о похолодании в Москве до -4 °С к 24 декабря.

Также синоптик Александр Колесов спрогнозировал нулевую температуру в Петербурге в ближайшие дни.

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