В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и гололедицы до вечера 24 декабря.

Информация об этом появилась на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По данным учреждения, в Подмосковье также ожидается сильный снег.

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил о похолодании в Москве до -4 °С к 24 декабря.