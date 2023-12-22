Собянин: Значимые международные и всероссийские мероприятия для молодежи пройдут в Москве в 2024 году

Благодаря победе в федеральном конкурсе «Молодежная столица России» Москва на год станет местом притяжения молодых людей со всей страны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москва победила в федеральном конкурсе «Молодежная столица России». Вместе с нами это звание получил прекрасный город Владивосток! Мы – лучшие в продвижении молодежных инициатив», – написал мэр.

Он отметил, что сегодня в столице проживают больше 3,2 млн молодых людей. У молодежи Москвы есть все возможности для развития: ведущие учебные заведения, инновационные площадки, масштабные события и многое другое. Воплощать свои идеи в реальные проекты ребятам помогают конкурсы и проектные акселераторы.