Собянин рассказал об особенностях новогодней подсветки в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 24 декабря, поделился роликом, в котором рассказал, как преобразили столицу к предстоящему Новому году.

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Глава города отметил, что для декорирования Москвы было использовано порядка пяти тысяч праздничных иллюминаций. Декорации используют из года в год повторно, а большая часть из них занимает уже полюбившиеся горожанам и гостям столицы места.

Для новогодней подсветки используют специальные энергосберегающие лампы, а также светодиоды, которые расходуют значительно меньше энергии и не боятся морозов, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

22 декабря мэр Москвы рассказал, как город украсили к Новому году. Торговые центры, магазины и рестораны столицы украсили праздничными гирляндами и инсталляциями.