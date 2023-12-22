Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе
Московский аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе после принятых днем в пятницу, 22 декабря, частичных ограничений. Об этом РИА Новости заявили представители столичной авиагавани.
«Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», — рассказали собеседники агентства.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения на вылет. При этом прилет воздушных судов осуществлялся в штатном режиме.
Lenta.ru: главные новости