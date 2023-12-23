Вильфанд: на следующей неделе в Москве ожидается мягкая зима со снегом

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в Москве будет "очень мягкая зима". Об этом сообщает "Интерфакс". "Вся следующая неделя - очень мягкая зима. Ночные температуры в диапазоне от минус 5 до минус 3 градусов, а днем от минус 3 до ноля", - рассказал он. Он также отметил, что выпадение снега очень важно, потому что если бы его не было, была бы сильная гололедица. До этого "желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за гололеда и ветра. Среди опасностей для москвичей и жителей столицы указаны сильный ветер с порывами до 15 м/с и гололед — предупреждение о нем будет действовать до 21.00 понедельника, 25 декабря. Накануне руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что последняя неделя 2023 года будет в столице морозной и снежной.