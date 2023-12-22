Станцию метро "Ладожская" в Санкт-Петербурге откроют после капремонта 27 января

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале сообщил, что станцию метро "Ладожская" откроют после капремонта 27 января 2024 года. "Станция метро "Ладожская" будет открыта 27 января – к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда", - говорится в сообщении. В посте чиновник также рассказал, как проверил ход капитального ремонта станции и убедился в соблюдении сроков. По его словам, поменялся внешний вид вестибюля – специалисты переоблицевали стены и колонны, восстановили форму люстры, витражи на центральном фасаде. Станция метро "Ладожская" была закрыта на капремонт 4 марта этого года. До этого сообщалось, что в Москве после Нового года перекроют часть ветки метро. Для компенсации маршрута будут запущены автобусы, а пассажиры смогут бесплатно повторно войти в метро.