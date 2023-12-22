Ефимов: Победитель городских торгов реорганизует участок бывшей промзоны в Зеленограде

Начался прием заявок на участие в аукционе на право заключения договора о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Стартовала заявочная кампания на право комплексного развития участка бывшей промзоны «Малино» общей площадью 17,69 га. Инвестиции в реализацию проекта превысят 72,5 млрд руб. По итогам редевелопмента участка в Зеленограде будет создано более 5 тыс. рабочих мест», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Видео дня

По его словам, заявки принимаются до 1 февраля 2024 года, торги запланированы на 13 февраля. Начальная цена договора о комплексном развитии территории составляет 89,73 млн руб. В торгах могут принять участие все заинтересованные лица, в том числе и региональные инвесторы, соответствующие требованиям, основное из которых – наличие опыта строительства капитальных объектов за последние пять лет в совокупном объеме не меньше 10% от объема строительства, предусмотренного решением о комплексном развитии территорий.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, которого также цитирует пресс-служба, отметил, что по итогам реорганизации участка жители района Крюково получат многофункциональный современный городской квартал со всей необходимой инфраструктурой. «Вместо устаревших объектов, которые не используются по прямому назначению долгое время, здесь появится почти 364 тыс. кв. м различной недвижимости, включая 168 тыс. кв. м жилья, из них более 16 тыс. кв. м – по программе реновации», – пояснил он.