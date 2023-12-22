Московский аэропорт «Домодедово» ввел частичные ограничения на вылет, прилет идет в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Подольске отразили атаку беспилотника, который летел на Москву. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. В Минобороны РФ рассказывали, что дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над Московской областью в 14:40.

В авиагавани рассказали, что частичные ограничения на вылет ввели в целях обеспечения безопасности полетов.

«Выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с ГК ОРВД. Прилет осуществляется в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.