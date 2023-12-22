В аэропорту Домодедово ввели ограничения на вылет

В московском аэропорту Домодедово ввели частичные ограничения на вылет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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Отмечается, что при этом прилет воздушных судов осуществляется в штатном режиме. Кроме того, представители аэропорта подчеркнули, что введенные ограничения не повлияли на расписание рейсов.