Вторая Московская неделя моды пройдет в марте 2024 года

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, планируется, что участниками Московской недели моды станут более 100 российских и зарубежных дизайнеров. В рамках двусторонних соглашений, подписанных на форуме BRICS+ Fashion Summit, приглашения получат бренды из Китая, Индии, Бразилии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. По ее словам, на ВДНХ проведут открытые показы для жителей и гостей города. "Манеж" станет площадкой для деловых переговоров и заключения сделок, там пройдут закрытые показы для профессионалов индустрии, будет организован B2B-шоурум для профессиональных покупателей.