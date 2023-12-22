Собянин: Летевший к Москве БПЛА уничтожен в городском округе Подольск
В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака беспилотника, пострадавших и разрушений нет. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Мэр отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.